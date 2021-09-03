Шевченко признался, что не планировал уходить из Сборной, но новый контракт ему не предложили

Шевченко говорит, что хотел и дальше работать со сборной.

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко рассказал, почему покинул пост тренера сборной Украины по футболу.

Как сообщает Tribuna.com, он заявил, что намеревался продолжать работу с командой и дальше.

По его словам, он получил огромное удовольствие от работы в национальной сборной и после Евро-2020 он с командой приняли решение поработать с ней дольше. После приезда в Киев Шевченко пытался поговорить с президентом УАФ Андреем Павелко на эту тему, однако тот заявил, что не готов это обсуждать.

Шевченко говорит, что после этого он еще раз встречался с Павелко уже во время финала Евро-2020, однако и тогда разговора о продлении договора не было.

"30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях", — сказал он.

При этом, Шевченко указывает, что оповестил лишь об окончании контракта, а не об уходе со сборной.

Как сообщалось раньше, Шевченко занял тренерский пост в 2016 году, под его руководством команда сыграла 52 матча.

18 августа глава УАФ заявил, что исполняющим обязанности тренера сборной Украины станет Александр Петраков. По его словам, решение о назначении Петракова было принято единогласно и именно ему предстоит готовить сборную к ЧМ-2022.