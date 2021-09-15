Шевченко может продолжить карьеру за океаном

Андрей Шевченко ждет новый вызов.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который недавно взбудоражил информационное пространство своим заявлением по поводу ухода из национальной команды, может продолжить карьеру за океаном.

Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter.

По информации источника, сразу три команды МЛС (высший футбольный дивизион в США и Канаде) заинтересованы в сотрудничестве с украинским специалистом. Переговоры с тренером уже начались.

"Три клуба MLS проявили интерес к Андрею Шевченко и рассматривают его кандидатуру на пост главного тренера в следующем сезоне. Идут переговоры", — написал Скира.

Пользователи в комментариях пошутили, что "Шеве" надо переходить в "Динамо" (Хьюстон), ведь он является воспитанником киевского "Динамо".

К слову, в МЛС умеют играть в футбол. Лига постоянно радует болельщиков невероятными голами. К примеру, недавно в чемпионате повторили легендарный гол Шевченко в ворота "Ювентуса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко предложили пойти в суд на УАФ в связи со сложившейся ситуации.