Укр

Шевченко может возглавить британский гранд

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 03 октября 2021, 11:29
Андрей Шевченко

"Шева" может получить работу в Британии.

Легендарный украинский футболист, а ныне тренер Андрей Шевченко, который со скандалом покинул сборную Украины, может получить работу в шотландском "Селтике".

Об этом сообщает The Sun.

45-летний специалист хорошо себя зарекомендовал в сборной Украины, дойдя на Евро-2020 до четвертьфинальной стадии, где "Желто-синие" уступили Англии (0:4). "Шева" не раз заявлял, что хочет принять клуб, а главной его целью является работа в "Милане". У "Россонери" дела обстоят неплохо со Стефано Пиоли, а потому двери для легенды клуба пока закрыты. По информации источника, "Селтик" рассматривает вариант с назначением Шевченко. Украинец может заменить на этом посту австралийца Анте Постекоглу, у которого не идут дела в команде.

"Селтик" после 7-и туров идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, а в Лиге Европы британский гранд стартовал с двух поражений.

Отметим, в Британии Шевченко хорошо знаком любителям футбола по своим выступлениям за лондонский "Челси". Некоторые считают этот трансфер одним из самых провальных в истории АПЛ.

Примечательно, что "Шева" недавно играл на турнире по гольфу в Шотландии.

Кроме того, Андрей посетил бой Усик — Джошуа, который состоялся в Лондоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко предложили работу в МЛС.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Селтик
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