Уволенный из сборной Шевченко может представить Украину на Олимпийских играх

В Федерации гольфа Украины рассказали интересный вариант.

Вице-президент Федерации гольфа Украины Юрий Сапронов рассказал, что бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, которого сватают в шотландский "Селтик", может стать участником Олимпийских игр.

Об этом функционер рассказал в интервью ua.tribuna.com.

По словам Сапронова, Шевченко мог бы получить wild card (особое приглашение) от организаторов, НОК Украины и Министерства молодежи и спорта и стать участником летних Олимпийских игр, правда, он сам должен захотеть этого. Юрий отметил, что появление Шевченко на профессиональном турнире по гольфу в 2013 году вызвало немалый резонанс, и многие зарубежные издания писали про это. Сапронов считает, что на данный момент профессиональный гольф в Украине только-только начинает свой путь и по спортивному принципу наша страна не сможет подготовить гольфиста на две ближайшие Олимпиады, а вот под знаменитость приглашение можно было бы и получить.

"Под фамилию Шевченко мы получили бы wild card, и он мог бы там сыграть, если бы Андрей захотел", — рассказал Сапронов.

Добавим, что Шевченко любит гольф. Буквально недавно он сыграл на турнире в Шотландии. К слову, на том же турнире, где со знаменитостями-любителями играли профи, выступил и легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шевой" интересуются команды МЛС. Наставник летом покинул сборную Украины, правда, позже оказалось, что УАФ попросту не захотела продлевать контракт со специалистом и наняла Александра Петракова в качестве исполняющего обязанности главного тренера.