Відбір на ЧС-2022: як Україні вийти з групи

Збірна України все ще може вийти з групи.

У вівторок, 7 вересня, відбулися матчі в європейському відборі на ЧС-2022, зокрема, були зіграні дві гри в групі збірної України.

"Телеграф" розповідає про турнірні розклади для нашої команди за підсумками поєдинків вівторка.

Поки українці готувалися до товариської гри з Чехією, яка запланована на 8 вересня, наші суперники по групі провели матчі між собою.

Лідер квінтету D збірна Франції нарешті перемогла і зробила це в поєдинку проти Фінляндії. Впевнену перемогу чемпіонам світу забезпечив нападник "Атлетіко" Антуан Грізманн, який відзначився дублем.

Відеоогляд матчу Франція — Фінляндія (2:0):

В іншому поєдинку групи D Казахстан сенсаційно взяв очки в грі з Боснією і Герцеговиною.

Відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина — Казахстан (2:2):

Турнірне становище команд в групі D:

Турнірне становище команд в групі D відбору на ЧС-2022

Результати 7-го вересня виявилися вельми на руку збірній України. Французи фактично гарантували собі перше місце і пряму путівку на ЧС-2022, а ось боротьба за друге місце, яке виведе його володаря в плей-офф, тільки починається. Українцям доведеться зіграти у відборі три гри проти прямих конкурентів — Боснії і Герцеговини і Фінляндії. У разі трьох перемог "Жовто-сині", ймовірно, займуть заповітне друге місце (за однакової кількості очок у першу чергу буде враховуватися різниця голів, — прим. ред.). Наступний матч кваліфікації наша команда проведе в жовтні проти фінів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру Чехія — Україна.