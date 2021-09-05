Чехія — Україна: де і коли дивитися матч

Збірна України проведе товариський матч з Чехією.

У середу, 8 вересня, збірна України проведе товариський матч з командою Чехії. Зустріч відбудеться в чеському Пльзені на "Дусан Арені". Початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. В прямому ефірі матч покажуть канали медіагрупи "Україна".

Про це повідомляє сайт ТК "Футбол 1/2/3".

У прямому ефірі контрольний поєдинок Чехія — Україна можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Крім того, відеотрансляція цієї гри буде доступна на ОТТ-сервісі oll.tv (потрібна підписка, — прим. ред.). Також за ходом зустрічі можна спостерігати у нас на сайті в нашому онлайні. У ньому оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти гри.

Відзначимо, в своєму останньому матчі у відборі на ЧС-2022 "Жовто-сині" зіграли внічию з Францією (1:1), а чехи обіграли Білорусь (1:0). Обидві команди фактично борються за друге місце в своїх групах, яке дасть можливість поборотися за за заповітну путівку на Мундіаль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков назвав склад на гру з чехами.