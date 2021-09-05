Укр

Чехия - Украина: где и когда смотреть матч

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Украины перед матчем с Францией Новость обновлена 05 сентября 2021, 17:31
Сборная Украины перед матчем с Францией

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Чехией.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Чехии. Встреча состоится в чешском Пльзене на "Дусан Арене". Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажут каналы медиагруппы "Украина".

Об этом сообщает сайт ТК "Футбол 1/2/3".

В прямом эфире контрольный поединок Чехия — Украина можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, видеотрансляция этой игры будет доступна на ОТТ-сервисе oll.tv (требуется подписка, — прим. ред.). Также за ходом встречи можно следить у нас на сайте в нашем онлайне. В нем оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты игры.

Отметим, в своем последнем матче в отборе на ЧМ-2022 "Желто-синие" сыграли вничью с Францией (1:1), а чехи обыграли Беларусь (1:0). Обе команды фактически борются за второе место в своих группах, которое даст возможность сразиться за за заветную путевку на Мундиаль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков назвал состав на игру с чехами.

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