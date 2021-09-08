Отбор на ЧМ-2022: как Украине выйти из группы

Сборная Украины все еще может выйти из группы.

Во вторник, 7 сентября, состоялись матчи в европейском отборе на ЧМ-2022, в частности, были сыграны две игры в группе сборной Украины.

"Телеграф" рассказывает о турнирных раскладах для нашей команды по итогам поединков вторника.

Пока украинцы готовились к товарищеской игре с Чехией, которая запланирована на 8 сентября, наши соперники по группе провели матчи между собой.

Лидер квинтета D сборная Франции наконец-то победила и сделала это в поединке против Финляндии. Уверенную победу чемпионам мира обеспечил нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, отметившийся дублем.

Видеообзор матча Франция — Финляндия (2:0):

В другом поединке группы D Казахстан сенсационно взял очки в игре с Боснией и Герцеговиной.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина — Казахстан (2:2):

Турнирное положение команд в группе D:

Турнирное положение команд в группе D отбора на ЧМ-2022

Результаты 7-го сентября оказались весьма на руку сборной Украины. Французы фактически гарантировали себе первое место и прямую путевку на ЧМ-2022, а вот борьба за второе место, которое выведет его обладателя в плей-офф, только начинается. Украинцам предстоит сыграть в отборе три игры против прямых конкурентов — Боснии и Герцеговины и Финляндии. В случае трех побед "Желто-синие" наверняка займут заветное второе место (при равенстве очков в первую очередь будет учитываться разница голов, — прим. ред.). Следующий матч квалификации наша команда проведет в октябре против финнов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Чехия — Украина.