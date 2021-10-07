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Фінляндія — Україна: де і коли дивитися матч відбору на ЧС-2022

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Збірна України Новина оновлена 07 жовтня 2021, 11:19
Збірна України

Фінляндія готова дати бій Україні.

У жовтні для збірної України, яка знаходиться в не найкращому турнірному становищі, стартують вирішальні матчі у відборі на чемпіонат світу. Гостьовий поєдинок проти фінів буде показаний на телеканалах медіа групи "Україна".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

В прямому ефірі в Україні виїзний матч національної команди проти Фінляндії транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і "Україна". У мережі офіційна трансляція зустрічі буде показана на сервісі oll.tv (потрібна підписка). "Телеграф" проведе текстовий онлайн гри, в ході якої у нас на сайті будуть доступні відео кращих моментів зустрічі.

Відзначимо поєдинок Фінляндія — Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня, в Гельсінкі на "Олімпіястадіон", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Відразу ж після матчу з фінами українці проведуть домашній поєдинок з Боснією і Герцеговиною (12.10.2021). Турнірне становище зобов’язує нашу команду тільки перемагати, інакше пройти відбір буде вкрай важко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що і. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков закликав півзахисника Миколу Шапаренка "розірвати фінів".

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Фінляндії
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