Петраков отказался отвечать на вопросы про Малиновского (видео)

Александр Петраков пообщался с журналистами.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поучаствовал в пресс-конференции накануне игры отбора на ЧМ-2022 с Финляндией, которая состоится 9 октября в Хельсинки.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале УАФ.

Петраков кардинально поменял стиль общения с прессой, отвечая на вопросы максимально сжато. На замечание украинской журналистки наставник "Желто-синих" отметил, что теперь так будет всегда. Кроме того, представитель финских СМИ попытался узнать, почему полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мало играл при Петракове, а теперь и вовсе не вызван в национальную сборную. Однако этот вопрос был снят пресс-атташе сборной Украины Александром Глывинским, который отметил, что если Малиновского нет в сборной, то и нечего комментировать.

Напомним, матч c Финляндией пройдет в Хельсинки на "Олимпиястадион", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Отметим, букмекеры отдают предпочтение "Желто-синим".

"Телеграф" напоминает, что Малиновский не попал в состав сборной Украины после того, как уехал из расположения национальной перед товарищеским матчем с Чехией (1:1) в "Аталанту", с которой футболист готовился к играм Лиги чемпионов. Руслан заявил, что отпросился у Петракова, а тренер, в свою очередь заявил, что Малиновский просто не подходит под его игровую схему.