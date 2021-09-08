Збірна України втратила перемогу над Чехією на останній секунді (відео)

Олександр Петраков все ніяк не може здобути перемогу зі збірною України.

У середу, 8 вересня, збірна України проводила гостьовий товариський матч проти команди Чехії. Зустріч, яка проходила на "Доосан Арені" в Пльзені, завершилася з рахунком 1:1.

Збірна України підходила до гри в експериментальному складі. В. о. головного тренера Олександр Петраков відреагував на прохання "Шахтаря" і відпустив із розташування збірної трьох "гірників". Крім того, фахівець так само вчинив і з трьома гравцями "Динамо". "Жовто-сині" з перших хвилин помітно нервували і багато помилялися, а ось чехи досить впевнено вели гру. Незважаючи на провальний початок, українці вийшли вперед. На 27-й хвилині показова контратака гостей завершилася точним пострілом від Віктора Корнієнко. Цей гол став першим для захисника "Шахтаря" в футболці збірної України, та ще й в дебютному матчі! У другому таймі українці віддали ініціативу господарям, а самі намагалися грати на контратаках. План Петракова працював аж до 93-ї хвилини. Буквально на останній секунді компенсованого часу Матей Видра ударом з лінії штрафного зрівняв рахунок у грі.

Чехія 1:1 Україна

Голи: Видра 90+3’- Корнієнко 27’

"Телеграф" нагадує, що головна мета Петракова і Ко — вихід у фінальну стадію ЧС-2022. У своїх останніх іграх відбору "Жовто-сині" зіграли внічию з Францією (1:1), а також не зуміли обіграти Казахстан (2:2). Свій наступний офіційний матч українці проведуть в жовтні проти головного конкурента за друге місце у кваліфікаційній групі — Фінляндії (09.10.2021).