Сборная Украины упустила победу над Чехией на последней секунде (видео)

Александр Петраков все никак не может добыть победу со сборной Украины

В среду, 8 сентября, сборная Украины проводила гостевой товарищеский матч против команды Чехии. Встреча, которая проходила на "Доосан Арене" в Пльзене, завершилась со счетом 1:1.

Сборная Украины подходила к игре в экспериментальном составе. И. о. главного тренера Александр Петраков отреагировал на просьбу "Шахтера" и отпустил из расположения сборной троих "горняков". Кроме того, специалист также поступил и с тремя игроками "Динамо". "Желто-синие" с первых минут заметно нервничали и много ошибались, а вот чехи довольно уверенно вели игру. Несмотря на провальное начало, украинцы вышли вперед. На 27-й минуте показательная контратака гостей завершился точным выстрелом от Виктора Корниенко. Этот гол стал первым для защитника "Шахтера" в футболке сборной Украины, да еще и в дебютном матче! Во втором тайме украинцы отдали инициативу хозяевам, а сами старались играть на контратаках. План Петракова работал вплоть до 93-й минуты. Буквально на последней секунде компенсированного времени Матей Выдра ударом с линии штрафной сравнял счет в игре.

Чехия 1:1 Украина

Голы: Выдра 90+3ʼ — Корниенко 27ʼ

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Выдры:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что главная цель Петракова и Ко — выход в финальную стадию ЧМ-2022. В своих последних играх отбора "Желто-синие" сыграли вничью с Францией (1:1), а также не сумели обыграть Казахстан (2:2). Свой следующий официальный матч украинцы проведут в октябре против главного конкурента за второе место в квалификационной группе — Финляндии (09.10.2021).