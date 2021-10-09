Укр

Ващук упрекнул Петракова из-за ситуации с Малиновским (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Владислав Ващук Новость обновлена 09 октября 2021, 15:44
Владислав Ващук

Владислав Ващук высказался о ситуации в сборной.

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук раскритиковал исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова, который вынес конфликт с полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским в публичную плоскость.

Об этом Ващук рассказал в комментарии для YouTube-канала vZbirna.

По словам Ващука, Валерий Лобановский никогда бы не допустил такой ситуации, хотя прецеденты и были. Тем не мене он посоветовал тренеру перестать скандалить и перенять опыт Европы, где не любят ни скандальных тренеров, ни скандальных игроков.

"В Европе не любят скандальных людей, скандальных футболистов, скандальных тренеров, поэтому в этом плане нам нужно учиться быть более сдержанными, — считает Ващук.

"Телеграф" напоминает, что перед игрой с Финляндией Петраков отказался от комментариев по поводу ситуации с Малиновским, ведь, если игрока нет в сборной, то это не касается команды. Кроме того, тренер значительно охладел в общении со СМИ и нарвался на критику болельщиков.

Матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, в Хельсинки. Этот поединок будет транслироваться по ТВ в Украине, а букмекеры считают "Желто-синих" фаворитами игры.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Владислав Ващук #Александр Петраков #Руслан Малиновский
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