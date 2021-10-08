"Це прес-конференція чи поминки?": на Петракові не було лиця перед грою з Фінляндією (відео)

Схоже, вболівальники більше не почують від Олександра Петракова нічого цікавого.

У п’ятницю, 8 жовтня, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков взяв участь в прес-конференції напередодні гостьової гри відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії. Тренер був небагатослівний, а журналісти відзначили, що на фахівцеві просто немає лиця.

Повне відео прес-конференції Олександра Петракова і півзахисника Миколи Шапаренка доступне на YouTube-каналі УАФ.

Представники ЗМІ помітили, що Петраков прийшов на захід без настрою.

"На вас немає лиця", — зазначив один з журналістів. Петраков парирував: "Нормальне лице". Надалі наставник "Жовто-синіх" максимально коротко відповідав на питання. Під завісу прес-конференцій одна з журналісток запитала тренера: "Не образився той на когось". Олександр відповів: "Так буде завжди".

Вболівальників спантеличила така поведінка тренера, який буде виводити національну команду на вирішальні матчі відбору. Під відео можна побачити чимало гнівних коментарів: "Це прес-конференція чи поминки?", "У Петракова таке обличчя, ніби він позичив комусь багато грошей і йому їх не повернули", "Яке позорище. В Європі так себе вести не прийнято. УЄФА може постукати по голові".

Користувачів спантеличила поведінку Олександра Петракова перед матчем з Фінляндією

Матч Фінляндія — Україна відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі, початок поєдинку — о 21:45 за київським часом.

"Телеграф" нагадує, що Петраков також відмовився відповідати на питання про відсутність Руслана Маліновського в складі національної команди.