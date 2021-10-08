"Это пресс-конференция или поминки?": на Петракове не было лица перед игрой с Финляндией (видео)

Похоже, болельщики больше не услышат от Александра Петракова ничего интересного.

В пятницу, 8 октября, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поучаствовал в пресс-конференции накануне гостевой игры отбора на ЧМ-2022 против Финляндии. Тренер был немногословен, а журналисты отметили, что на специалисте попросту нет лица.

Полное видео пресс-конференции Александра Петракова и полузащитника Николая Шапаренко доступно на YouTube-канале УАФ.

Представители СМИ заметили, что Петраков пришел на мероприятие без настроения.

"На вас нет лица", — отметил один из журналистов. Петраков парировал: "Нормальное лицо". В дальнейшем наставник "Желто-синих" максимально кратко отвечал на вопросы. Под занавес пресс-конференций одна из журналисток спросила тренера: "Не обиделся ли тот на кого-то". Александр ответил: "Так будет всегда".

Болельщиков озадачило такое поведение тренера, который будет выводить национальную команду на решающие матчи отбора. Под видео можно увидеть немало гневных комментариев: "Это пресс-конференция или поминки?", "У Петракова такое лицо, будто он одолжил кому-то много денег и ему их не вернули", "Какое позорище. В Европе так себя вести не принято. УЕФА может постучать по голове".

Пользователей озадачило поведение Александра Петракова перед матчем с Финляндией

Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября в Хельсинки, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что Петраков также отказался отвечать на вопрос про отсутствие Руслана Малиновского в составе национальной команды.