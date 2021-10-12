Магия города не сработала: сборная Украины впервые не победила во Львове (видео)

Сборная Украины упустила победу в матче с Боснией и Герцеговиной.

Во вторник, 12 октября, национальная команды Украины, которая на днях переиграла финнов (1:2), в рамках матча квалификации на чемпионат мира-2022 принимала сборную Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась во Львове на одноименной арене и завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре открыли хозяева. На 15-й минуте поединка Виктор Цыганков разогнал атаку сборной Украины, а затем прострелил с левого фланга на набегающего Андрея Ярмоленко. Вингер "Вест Хэма" не подвел и в касание переправил мяч в ворота гостей. Затем украинцев ждала непростая концовка тайма, но Андрей Пятов сумел сохранить свои ворота сухими.

Во втором тайме "Желто-синие" смотрелись здорово и практически ничего не дали создать соперникам, при этом подопечные Александра Петракова остро действовали на контратаках. Однако под занавес встречи боснийцы добились своего — центральный защитник Анел Ахмедходжич оказался на позиции центрфорварда и расстрелял ворота Пятова.

Украина — Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко 15ʼ — Ахмедходжич 77ʼ

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Анела Ахмедходжича:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, на "Львов-Арене" царила невероятная атмосфера. Перед поединком Дзидзьо эмоционально исполнил гимн Украины. К слову, Львов — фартовый город для главной команды страны. В 20-и поединках "Желто-синие" выиграли здесь 17 из 18 официальных матчей, а еще в двух контрольных поединках тут была зафиксирована ничья.

Во вторник был сыгран еще один поединок в отборочной группе D Казахстан — Финляндия (0:2).

Таким образом в квинтете D лидирует Франция (12 очков), украинцы (9 очков) — вторые. Следом расположились команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. В следующем туре "Желто-синие" сыграют против боснийцев на выезде (16.11.2021). Эта встреча станет последней в отборочном цикле для нашей команды.

Турнирное положение в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Петракова упрекнули из-за отсутствия Руслана Малиновского в заявке национальной команды.