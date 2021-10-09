Укр

Сборная Украины добыла первую победу при Петракове (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Финляндия - Украина Новость обновлена 09 октября 2021, 21:52
Финляндия - Украина

Украинцы впервые победили в отборе на ЧМ-2022.

В субботу, 9 октября, сборная Украины, в которой вспыхнул скандал из-за странного поведения исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова на пресс-конференции, проводила выездной поединок отбора на ЧМ-2022 с командой Финляндии. Встреча состоялась в Хельсинки на "Олимпиястадионе" и завершила со счетом 1:2 в пользу "Желто-синих".

Ключевые события поединка произошли в первом тайме. Уже на 4-й минуте Андрей Ярмоленко дальним ударом с правой ноги открыл счет. На 29-й минуте финны провели позиционную атаку, которая завершилась курьезным голом в исполнении Теему Пукки. Спустя 5 минут украинцы вновь вышли вперед после удара Романа Яремчука, случайный ассист на счету Виктора Цыганкова, который сам пытался поразить ворота хозяев.

Дебют второго тайма был за украинцами, однако финны с каждой минутой наращивали темп и стали доминировать в игре. К счастью для нашей команды, финским футболистам не хватило точности для второго взятия ворот.

Финляндия — Украина 1:2

Голы: Пукки 29ʼ — Ярмоленко 4ʼ, Яремчук 34ʼ

Полный видеообзор поединка:

Турнирное положение команд в группе D:

Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что в нашей отборочной группе был сыгран матч Казахстан — Босния и Герцеговина, который завершился победой гостей со счетом 0:2.

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#Футбол #Сборная Украины #Сборная Финляндии
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