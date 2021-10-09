Збірна України здобула першу перемогу при Петракові

Українці вперше перемогли у відборі на ЧС-2022.

У суботу, 9 жовтня, збірна України, в якій спалахнув скандал через дивну поведінки виконуючого обов’язки головного тренера Олександра Петракова на прес-конференції, проводила виїзний поєдинок відбору на ЧС-2022 з командою Фінляндії. Зустріч відбулася в Гельсінкі на "Олімпіястадіоні" і завершила з рахунком 1:2 на користь "Жовто-синіх".

Ключові події поєдинку відбулися в першому таймі. Вже на 4-й хвилині Андрій Ярмоленко дальнім ударом з правої ноги відкрив рахунок. На 29-й хвилині фіни провели позиційну атаку, яка завершилася курйозним голом у виконанні Теему Пуккі. Через 5 хвилин українці знову вийшли вперед після удару Романа Яремчука, випадковий асист на рахунку Віктора Циганкова, який сам намагався вразити ворота господарів.

Дебют другого тайму був за українцями, проте фіни з кожною хвилиною нарощували темп і стали домінувати у грі. На щастя для нашої команди, фінським футболістам не вистачило точності для другого взяття воріт.

Фінляндія — Україна 1:2

Голи: Пуккі 29’ — Ярмоленко 4’, Яремчук 34’

Кращі моменти 1-го тайму:

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

Турнірне становище команд в групі D:

Турнірне становище команд в групі D європейського відбору на ЧС-2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в нашій відбірковій групі був зіграний матч Казахстан — Боснія і Герцеговина, який завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.