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Ситуація в групі України у відборі на ЧС-2022 змінилася (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Казахстан — Боснія і Герцеговина Новина оновлена 09 жовтня 2021, 18:45
Казахстан — Боснія і Герцеговина

У групі збірної України у кваліфікації на ЧС-2022 відбулися перестановки.

У суботу, 9 жовтня, збірна Казахстану, яка двічі відбирала очки у України, в рамках матчу відбору на чемпіонат світу-2022 приймала команду Боснії та Герцеговини. Зустріч відбулася на "Астана Арені" в Нур-Султані і завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей.

Перемогу боснійцям принесли точні постріли Смаїла Превляка, який оформив дубль.

Відеоогляд матчу Казахстан — Боснія і Герцеговина:

Таким чином, Боснія і Герцеговина набрала 6 очок і посіла друге місце в групі D, де також виступають Франція, Фінляндія і Україна.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд в групі D європейського відбору на ЧС-2022
Турнірне становище команд в групі D європейського відбору на ЧС-2022

Збірна України 9 жовтня може повернутися на другу позицію в квінтеті, однак для цього нашій команді необхідно перемагати фінів. Зустріч Фінляндія — Україна відбудеться в Гельсінкі на "Олімпійському" стадіоні, початок — о 19:00 за київським часом. Раніше Телеграф "повідомляв, де подивитися цей поєдинок в прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські коефіцієнти на цю зустріч.

Нагадаємо, перед матчем з Фінляндією неприємно здивував виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков.

Теги:
#Футбол #Збірна Казахстану #Збірна Боснії і Герцеговини
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