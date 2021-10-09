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Ситуация в группе Украины в отборе на ЧМ-2022 изменилась (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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Автор
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Казахстан - Босния и Герцеговина Новость обновлена 09 октября 2021, 18:45
Казахстан - Босния и Герцеговина

В группе сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022 произошли перестановки.

В субботу, 9 октября, сборная Казахстана, которая дважды отбирала очки у Украины, в рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 принимала команду Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Победу боснийцам принесли точные выстрелы Смаила Превляка, который оформил дубль.

Видеообзор матча Казахстан — Босния и Герцеговина:

Таким образом, Босния и Герцеговина набрала 6 очков и заняла второе место в группе D , где также выступают Франция, Финляндия и Украина.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины 9 октября может вернуться на вторую позицию в квинтете, однако для этого нашей команде необходимо побеждать финнов. Встреча Финляндия — Украина состоится в Хельсинки на "Олимпийском" стадионе, начало — в 19:00 по киевскому времени. Ранее Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских коэффициентах на эту встречу.

Напомним, перед матчем с Финляндией неприятно удивил исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков.

Теги:
#Футбол #Сборная Казахстана #Сборная Боснии и Герцеговины
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