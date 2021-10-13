"Петраков сам стріляє в себе": українці рознесли тренера після нічиєї з Боснією і Герцеговиною

Українців розсмішили виправдання тренера.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков нарвався на критику уболівальників після нічиєї у відборі на чемпіонат світу з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Відео з коментарем Петракова, а також реакція фанатів доступні на YouTube-каналі каналів Футбол 1/2/3.

Петраков заявив про відсутність креативного футболіста в збірній, який міг ми змінити втомленого Миколу Шапаренка.

"Мені асистенти з 62-ї хвилини говорили, що потрібно міняти втомленого Шапаренка. Я їм кажу: "На кого? У нас немає такого креативного півзахисника. Ми сядемо зовсім в штрафну", — розповів Петраков в ефірі після матчу.

Українців лише розсмішили ці слова тренера, адже він сам не викликав до збірної одного з кращих плеймейкерів Руслана Маліновського:

"Петраков сам себе застрелює … Каже, що немає ким замінити такого креативного гравця як Шапаренка. Цікаво, де ж цей креативний гравець? Може в Аталанті сидить?"

"Пора закопати сокиру війни. Такі футболісти як Маліновський нашій команді не завадять"

"Не викликати Маліну це нісенітниця. Гнати такого тренера"

"Петраков аут", — писали користувачі.

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Відзначимо, півзахисник збірної України Тарас Степаненко звинуватив газон "Львів-Арени" в незадовільному результаті команди.