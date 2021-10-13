"Поле в кочкариках": Степаненко пояснив упущену перемогу над Боснією і Герцеговиною (відео)

Футболіст збірної України зазначив поганий стан газону на "Львів-Арені".

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко підвів підсумки матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини (1:1).

Степаненко поскаржився на стан газону в ефірі ТК "Футбол 1/2/3".

На думку хавбека, поле на "Арені Львів" було неналежного рівня, тому швидким і технічним гравцям збірної України було важко розвивати атаки. Крім того, футболіст зазначив, що "газон був весь в кочкариках" і на це звертали увагу агрономів ще за день до гри. Тарас також заявив, що в Україні є лише одна арена з хорошим полем — НСК "Олімпійський" і потрібно щось з цим робити, адже збірна не повинна грати лише в Києві.

"Збірна грає не так часто у Львові. Потрібно щось робити з полями. Чесно, жах. Ти не можеш зупинитися. Бачили, скільки разів хлопці ковзалися на рівному місці. Воно все в кочкариках. У нас технічні футболісти, які можуть швидко втекти один в один за допомогою своєї кваліфікації. А коли м’яч дробить, стрибає, то це неможливо", — розповів Степаненко після гри.

Додамо, що у Львові збірна України не програє вже 20 матчів поспіль, і ця серія триває уже 20 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренер боснійців напередодні гри назвав Руслана Маліновського кращим футболістом збірної України, хоча той навіть не викликаний до національної команди.