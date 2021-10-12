Маліновського назвали найкращим футболістом збірної України, але Петраков нічого не хоче чути про це (відео)

Руслан Маліновський удостоївся похвали від тренера суперників.

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев перед матчем відбору на чемпіона світу-2022 з командою України у Львові назвав кращих футболістів в стані суперників.

Слова наставника доступні на YouTube-каналі УАФ.

На прес-конференції перед грою наставник гостей виділив трьох футболістів у збірній України — Руслана Маліновського, Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука, причому Петев на перше місце поставив саме півзахисника "Аталанти" Маліновського, якого виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков не взяв на жовтневі матчі відбору.

"На мою думку, Маліновський — номер 1", — вважає Петев.

Відзначимо, в жовтні наша команда здобула перемогу над Фінляндією (1:2), після чого "Жовто-сині" посідають друге місце у своїй відбірковій групі.

Турнірне становище команд у відбірковій групі збірної України

Нагадаємо, Петраков на прес-конференції перед грою у Львові на питання про відсутність Маліновського в складі заявив: "Без коментарів".

Відзначимо, Маліновський перестав викликатися в команду Петракова після того, як відмовився грати з Чехією (1:1). Руслан заявив, що відпросився у тренера, а наставник порахував це за демарш.