Україна — Боснія і Герцеговина: де і коли дивитися матч
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Збірна України проведе останній домашній матч у жовтні.
У вівторок, 12 жовтня, збірна України, в. о. головного тренера якої Олександр Петраков напередодні здивував своїм спілкуванням зі ЗМІ, проведе останній домашній поєдинок у відборі на ЧС-2022. Протистояти нашій команді буде збірна Боснії і Герцеговини, а зустріч буде показана на каналах медіа групи "Україна".
Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.
Відзначимо, матч Україна — Боснія і Герцеговина пройде у Львові на однойменній арені і почнеться о 21:45 за київським часом. Додамо, що відвідати гру зможуть лише ті вболівальники, які матимуть паспорт вакцинації від COVID-19 або негативний тест. Таке рішення прийняла львівська влада через складну епідеміологічну ситуацію у регіоні. У прямому ефірі в Україні гру покаже телеканал "Футбол 1", а офіційна трансляція зустрічі в мережі буде доступна на платформі oll.tv (потрібна підписка). На сайті "Телеграф" буде проведена текстова трансляція зустрічі, а по завершенні гри будуть додано відео кращих моментів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Петраков відмовився відповідати на питання про Руслана Маліновського.
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