Украина - Босния и Герцеговина: где и когда смотреть матч

Сборная Украины проведет последний домашний матч в октябре.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины, и. о. главного тренера которой Александр Петраков накануне удивил своим общением со СМИ, проведет последний домашний поединок в отборе на ЧМ-2022. Противостоять нашей команде будет сборная Боснии и Герцеговины, а встреча будет показана на каналах медиа группы "Украина".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Отметим, матч Украина — Босния и Герцеговина пройдет во Львове на одноименной арене и начнется в 21:45 по киевскому времени. Добавим, что посетить игру смогут лишь те болельщики, которые будут иметь паспорт вакцинации от COVID-19 либо отрицательный тест. Такое решение приняли львовские власти из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", а официальная трансляция встречи в сети будет доступна на платформе oll.tv (требуется подписка). На сайте "Телеграф" будет проведена текстовая трансляция встречи, а по завершении игры будут добавлено видео лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Петраков отказался отвечать на вопрос о Руслане Малиновском.