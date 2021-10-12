Малиновского назвали лучшим футболистом сборной Украины, но Петраков ничего не хочет слышать об этом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 75
Руслан Малиновский удостоился похвалы от тренера соперников.
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев перед матчем отбора на чемпиона мира-2022 с командой Украины во Львове назвал лучших футболистов в стане соперников.
Слова наставника доступны на YouTube-канале УАФ.
На пресс-конференции перед игрой наставник гостей выделил троих футболистов в сборной Украины — Руслана Малиновского, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, причем Петев на первое место поставил именно полузащитника "Аталанты" Малиновского, которого исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не взял на октябрьские матчи отбора.
"По-моему мнению, Малиновский – номер 1", — считает Петев.
Отметим, в октябре наша команда добыла победу над Финляндией (1:2), после чего "Желто-синие" занимают второе место в своей отборочной группе.
Напомним, Петраков на пресс-конференции перед игрой во Львове на вопрос про отсутствие Малиновского в составе заявил: "Без комментариев".
Отметим, Малиновский перестал вызываться в команду Петракова после того, как отказался играть с Чехией (1:1). Руслан заявил, что отпросился у тренера, а наставник посчитал это демаршем.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-