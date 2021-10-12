Укр

Малиновского назвали лучшим футболистом сборной Украины, но Петраков ничего не хочет слышать об этом (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ивайло Петев выделил в сборной Украины Руслана Малиновского Новость обновлена 12 октября 2021, 15:05
Ивайло Петев выделил в сборной Украины Руслана Малиновского

Руслан Малиновский удостоился похвалы от тренера соперников.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев перед матчем отбора на чемпиона мира-2022 с командой Украины во Львове назвал лучших футболистов в стане соперников.

Слова наставника доступны на YouTube-канале УАФ.

На пресс-конференции перед игрой наставник гостей выделил троих футболистов в сборной Украины — Руслана Малиновского, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, причем Петев на первое место поставил именно полузащитника "Аталанты" Малиновского, которого исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не взял на октябрьские матчи отбора.

"По-моему мнению, Малиновский – номер 1", — считает Петев.

Отметим, в октябре наша команда добыла победу над Финляндией (1:2), после чего "Желто-синие" занимают второе место в своей отборочной группе.

Турнирное положение команд в отборочной группе сборной Украины
Турнирное положение команд в отборочной группе сборной Украины

Напомним, Петраков на пресс-конференции перед игрой во Львове на вопрос про отсутствие Малиновского в составе заявил: "Без комментариев".

Отметим, Малиновский перестал вызываться в команду Петракова после того, как отказался играть с Чехией (1:1). Руслан заявил, что отпросился у тренера, а наставник посчитал это демаршем.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Петраков #Руслан Малиновский #Сборная Боснии и Герцеговины #Ивайло Петев
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