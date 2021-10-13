"Поле в кочкариках": Степаненко объяснил упущенную победу над Боснией и Герцеговиной (видео)

Футболист сборной Украины отметил плохое состояние газона на "Львов-Арене".

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги матча квалификации на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

Степаненко посетовал на состояние газона в эфире ТК "Футбол 1/2/3".

По мнению хавбека, поле на "Арене Львов" было ненадлежащего уровня, поэтому быстрым и техничным игрокам сборной Украины было тяжело развивать атаки. Кроме того, футболист отметил, что "газон был весь в кочкариках" и на это обращали внимание агрономов еще за день до игры. Тарас также заявил, что в Украине есть лишь одна арена с хорошим полем — НСК "Олимпийский" и нужно что-то с этим делать, ведь сборная не должна играть лишь в Киеве.

"Сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно все в кочкариках. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А когда мяч дробит, прыгает, то невозможно", — рассказал Степаненко после игры.

Добавим, что в Львове сборная Украины не проигрывает вот уже 20 матчей кряду, и эта серия длится вот уже 20 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер боснийцев накануне игры назвал Руслана Малиновского лучшим футболистом сборной Украины, хотя тот даже не вызван в национальную команду.