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Штучний інтелект назвав шанси збірної України з футболу вийти на ЧС-2022

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Радіти українцям рано Новина оновлена 12 листопада 2021, 09:26
Радіти українцям рано

У Боснії, на думку машини, шансів більше

Штучний інтелект компанії Gracenote, яка займається обробкою статистичних даних, оцінив шанси команд групи D на плей-офф у боротьбі за путівку на чемпіонат світу з футболу.

На думку аналітиків, кращі шанси на друге місце має Боснія і Герцоговина з 42,88%. Україна має аналогічний показник 35,33, а на фінів — 21,09%.

За два тури до кінця відбіркового турніру збірна України посідає друге місце із дев’ятьма очками. На бал менше у фінів, на два — у боснійців, але суперники ще проведуть очний матч найближчої суботи.

У четвер команда Олександра Петракова в Одесі зіграла контрольний матч проти збірної Болгарії, який завершився з нічийним рахунком — 1:1.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.

Теги:
#Збірна України #Відбір на ЧС-2022
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