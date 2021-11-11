Збірна України не зуміла обіграти Болгарію, завдавши більше 30 ударів за матч (відео)

Українці усю гру провели в атаці.

У четвер, 11 листопада, збірна України, яка покращила свої позиції у рейтингу ФІФА, приймала команду Болгарії в рамках товариського матчу. Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" та завершилася з рахунком 1:1.

"Жовто-сині" практично за всіма компонентами переграли суперників у 1-му таймі, проте футбольна удача подарувала гол саме гостям. На 35-й хвилині зустрічі Радослав Кирилов скористався помилкою Миколи Матвієнка та Олександра Тимчика та зблизька вразив ворота Георгія Бущана. У другому таймі українці продовжували тиснути й створювати шикарні моменти, але м’яч все ніяк не йшов у ворота Болгарії, поки на 79-й хвилині Тарасу Степаненко не вдався ідеальний дальній удар.

Цікаво, що українці забили в цій грі 3 голи з офсайду, які справедливо не були зараховані. Судила зустріч турецька бригада арбітрів на чолі з Ардою Кардешлером.

Україна — Болгарія 1:1

Голи : Степаненко 79 — Кирилів 35

Повний відеоогляд поєдинку:

Статистика гри показує повну перевагу нашої команди.

Статистика матчу Україна - Болгарія

Цікаво, що українці жодного разу не програвали в Одесі.

Стастистика виступів збірної України в Одесі

Наша команда жодного разу не програвала Болгарії.

Стастика матчів Україна – Болгарія

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі в день матчу Україна — Болгарія на стадіоні "Чорноморець" сталася пожежа.