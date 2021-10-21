Збірна України поліпшила свої позиції в рейтингу ФІФА

"Жовто-сині" непогано зіграли в жовтні.

Збірна України, яка в своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 не зуміла обіграти Боснію і Герцеговину (1:1), піднялася на одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА за жовтень 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

За підсумками жовтня наша команда займає 26-е місце, що на одну позицію краще минулого рейтингу збірних.

Суперники нашої команди в кваліфікації на ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція — третя (+1), Боснія і Герцеговина — 56-а (+1), Фінляндія — 60-а (-5), Казахстан — 125-й (-5).

У топ-10 кращих команд світу відбулися наступні перестановки. Франція і Італія поліпшили свої позиції, а Англія опустилася на 5-е місце. Також Португалія опинилася на 8-му рядку рейтингу, а Іспанія — на 7-му.

Топ-10 кращих збірних світу за версією ФІФА за підсумками матчів жовтня 2021 року:

Топ-10 кращих збірних світу за версією ФІФА

"Телеграф" нагадує, що збірна України в жовтні 2021 року провела два матчі. У першому підопічні Олександра Петракова здолали фінів на виїзді (1:2), а в другому — зіграли внічию з боснійцями. Цей результат значно погіршив становище нашої команди у відборі на чемпіонат світу-2022.