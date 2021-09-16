Рус

Збірна України з новим тренером опустилася в рейтингу ФІФА

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Збірна України Новина оновлена 16 вересня 2021, 12:43
Збірна України

Збірна України все ніяк не може перемогти.

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) опублікувати рейтинг національних команд за вересень. Збірна України, яка вересневу сесію міжнародних ігор завершила нічиєю з Чехією з рахунком 1:1, опустилася в рейтингу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У вересневому рейтингу ФІФА "Жовто-сині" розташувалися на 27-му місці. Таким чином, наша команда опустилася на два рядки в порівнянні з серпневим рейтингом збірних. Серед європейських команд (УЄФА) підопічні Олександра Петракова займають 15-у позицію.

Топ-10 збірних в рейтингу ФІФА:

Топ-10 збірних в рейтингу ФІФА
Топ-10 збірних в рейтингу ФІФА

У вересні збірна України провела три матчі. Перед контрольним поєдинком з чехами команда Петракова зіграла дві офіційні ігри. У відборі на ЧС-2022 "Жовто-сині" примудрилися втратити очки в грі з Казахстаном (2:2), а також дати бій чемпіонам світу — французам (1:1). Після серії нічиїх в кваліфікації на Мундіаль наша команда значно погіршила свої шанси на вихід з групи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно збірній України для виходу на чемпіонат світу з футболу.

В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
В регіонах
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди
Дата публікації
Категорія
Ліга чемпіонів
Гольове божевілля в Манчестері і фіаско "Шахтаря": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 15 вересня
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить