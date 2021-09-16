Збірна України з новим тренером опустилася в рейтингу ФІФА

Збірна України все ніяк не може перемогти.

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) опублікувати рейтинг національних команд за вересень. Збірна України, яка вересневу сесію міжнародних ігор завершила нічиєю з Чехією з рахунком 1:1, опустилася в рейтингу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У вересневому рейтингу ФІФА "Жовто-сині" розташувалися на 27-му місці. Таким чином, наша команда опустилася на два рядки в порівнянні з серпневим рейтингом збірних. Серед європейських команд (УЄФА) підопічні Олександра Петракова займають 15-у позицію.

Топ-10 збірних в рейтингу ФІФА:

Топ-10 збірних в рейтингу ФІФА

У вересні збірна України провела три матчі. Перед контрольним поєдинком з чехами команда Петракова зіграла дві офіційні ігри. У відборі на ЧС-2022 "Жовто-сині" примудрилися втратити очки в грі з Казахстаном (2:2), а також дати бій чемпіонам світу — французам (1:1). Після серії нічиїх в кваліфікації на Мундіаль наша команда значно погіршила свої шанси на вихід з групи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно збірній України для виходу на чемпіонат світу з футболу.