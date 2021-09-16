Укр

Сборная Украины с новым тренером опустилась в рейтинге ФИФА

Автор
Михаил Корнилов
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Сборная Украины Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:43
Сборная Украины

Сборная Украины все никак не может победить.

Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовать рейтинг национальных команд за сентябрь. Сборная Украины, которая сентябрьскую сессию международных игр завершила ничьей с Чехией со счетом 1:1, опустилась в рейтинге.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В сентябрьском рейтинге ФИФА "Желто-синие" расположились на 27-м месте. Таким образом, наша команда опустилась на две строчки в сравнении с августовским рейтингом сборных. Среди европейских команд (УЕФА) подопечные Александра Петракова занимают 15-ю позицию.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА

В сентябре сборная Украины провела три матча. Перед контрольным поединком с чехами команда Петракова сыграла две официальные игры. В отборе на ЧМ-2022 "Желто-синие" умудрились потерять очки в игре с Казахстаном (2:2), а также дать бой чемпионам мира — французам (1:1). После серии ничьих в квалификации на Мундиаль наша команда значительно ухудшила свои шансы на выход из группы. Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно сборной Украины для выхода на чемпионат мира по футболу.

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