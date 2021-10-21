Укр

Сборная Украины улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Сборная Украины Новость обновлена 21 октября 2021, 12:38
Сборная Украины

“Желто-синие" неплохо сыграли в октябре.

Сборная Украины, которая в своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 не сумела обыграть Боснию и Герцеговину (1:1), поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА за октябрь 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

По итогам октября наша команда занимает 26-е место, что на одну позицию лучше прошлого рейтинга сборных.

Соперники нашей команды в квалификации на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция — третья (+1), Босния и Герцеговина — 56-я (+1), Финляндия — 60-я (-5), Казахстан — 125-й (-5).

В топ-10 лучших команд мира произошли следующие перестановки. Франция и Италия улучшили свои позиции, а Англия опустилась на 5-е место. Также Португалия оказалась на 8-й строчке рейтинга, а Испания — на 7-й.

Топ-10 лучших сборных мира по версии ФИФА по итогам матчей октября 2021 года:

Топ-10 лучших сборных мира по версии ФИФА
Топ-10 лучших сборных мира по версии ФИФА

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в октябре 2021 года провела два матча. В первом подопечные Александра Петракова одолели финнов на выезде (1:2), а во втором — сыграли вничью с боснийцами. Этот результат значительно ухудшил положение нашей команды в отборе на чемпионат мира-2022.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФИФА
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