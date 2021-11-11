В Одесі горів стадіон, де сьогодні зіграє збірна України (відео)
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Горів стадіон "Чорноморець".
У четвер, 11 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі спалахнула пожежа. Сьогодні ввечері тут має відбутися товариський поєдинок Україна – Болгарія.
Про це повідомляє telegram-канал xydessa.
Відео пожежі зняв очевидець:
Матч Україна — Болгарія має розпочатися о 19:30 за київським часом.
За інформацією dumskaya, пожежа спалахнула в бізнес-центрі на стадіоні "Чорноморець". Повідомляється, що інцидент трапився через коротке замикання в офісному кулері. Займання на площі 2 квадратні метри загасили за допомогою вогнегасника ще до прибуття пожежників. На щастя, постраждалих немає.
Зважаючи на все, на проведення гри цей інцидент не вплине. Зазначимо, матч в Одесі зможуть відвідати лише вболівальники, які мають сертифікат про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, зроблений напередодні, або довідку про одужання. До речі, букмекери на стороні "Жовто-синіх" у цьому протистоянні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прибрав зі складу Миколу Шапаренка.
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