В Одесі горів стадіон, де сьогодні зіграє збірна України (відео)

Горів стадіон "Чорноморець".

У четвер, 11 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі спалахнула пожежа. Сьогодні ввечері тут має відбутися товариський поєдинок Україна – Болгарія.

Про це повідомляє telegram-канал xydessa.

Відео пожежі зняв очевидець:

Матч Україна — Болгарія має розпочатися о 19:30 за київським часом.

За інформацією dumskaya, пожежа спалахнула в бізнес-центрі на стадіоні "Чорноморець". Повідомляється, що інцидент трапився через коротке замикання в офісному кулері. Займання на площі 2 квадратні метри загасили за допомогою вогнегасника ще до прибуття пожежників. На щастя, постраждалих немає.

Пожежні оперативно прибули на місце інциденту

Зважаючи на все, на проведення гри цей інцидент не вплине. Зазначимо, матч в Одесі зможуть відвідати лише вболівальники, які мають сертифікат про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, зроблений напередодні, або довідку про одужання. До речі, букмекери на стороні "Жовто-синіх" у цьому протистоянні.

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