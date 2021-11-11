Рус

В Одесі горів стадіон, де сьогодні зіграє збірна України (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
596
На стадіоні "Чорноморець" спалахнула пожежа Новина оновлена 11 листопада 2021, 14:13
На стадіоні "Чорноморець" спалахнула пожежа

Горів стадіон "Чорноморець".

У четвер, 11 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі спалахнула пожежа. Сьогодні ввечері тут має відбутися товариський поєдинок Україна – Болгарія.

Про це повідомляє telegram-канал xydessa.

Відео пожежі зняв очевидець:

Матч Україна — Болгарія має розпочатися о 19:30 за київським часом.

За інформацією dumskaya, пожежа спалахнула в бізнес-центрі на стадіоні "Чорноморець". Повідомляється, що інцидент трапився через коротке замикання в офісному кулері. Займання на площі 2 квадратні метри загасили за допомогою вогнегасника ще до прибуття пожежників. На щастя, постраждалих немає.

Пожежні оперативно прибули на місце інциденту
Пожежні оперативно прибули на місце інциденту

Зважаючи на все, на проведення гри цей інцидент не вплине. Зазначимо, матч в Одесі зможуть відвідати лише вболівальники, які мають сертифікат про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, зроблений напередодні, або довідку про одужання. До речі, букмекери на стороні "Жовто-синіх" у цьому протистоянні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прибрав зі складу Миколу Шапаренка.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Чорноморець
Ситуація з біженцями в Білорусі розжарюється
Світ
Біженці ночують у під'їздах, а на кордон із Польщею їх звозять лукашенківські силовики, - білоруська журналістка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація з біженцями в Білорусі розжарюється
Біженці ночують у під'їздах, а на кордон із Польщею їх звозять лукашенківські силовики, - білоруська журналістка
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов та Володимир Зеленський
Чому Зеленський посварився з Ахметовим і хто вийде переможцем із цієї війни
Дата публікації
Категорія
Верховний суд "скасував" відсотки за користування позикою
100% річних — тепер реальність: українцям дозволили позичати під будь-який відсоток
Дата публікації
Категорія
"Ізоляція"
Згвалтування, катування струмом та приниження: що відбувалося у в’язниці бойовиків "Ізоляція", розповів колишній в’язень.
Дата публікації
Категорія
На "євробляхерів" чекають не найкращі часи
Вже від сьогодні за євробляхи знову почнуть штрафувати: що робити власникам нерозмитнених авто