Петраков несподівано прибрав Шапаренка зі складу збірної України
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Стала відома заявка головної команди країни.
Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков, який напередодні побажав Андрію Шевченку успіху в "Дженоа", визначився зі складом національної команди на товариську гру з болгарами.
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Примітно, що з усіх гравців, які зараз перебувають у таборі національної команди, Петраков не взяв у заявку двох основних футболістів "Динамо" — півзахисника Миколу Шапаренка та захисника Іллю Забарного. З чим пов’язане це рішення тренера невідомо. Раніше фахівець заявляв, що травмованих у таборі "Жовто-синіх" немає, а на матчі із болгарами ротація не планується.
Заявка збірної України на гру проти Болгарії:
- Воротарі : Бущан, Пятов, Різник
- Захисники : Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
- Півзахисники : Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко
- Нападники : Яремчук, Сікан, Довбик
Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині подивитися матч Україна — Болгарія на ТБ 11 листопада. Крім того, букмекери у день гри оновили свої прогнози.
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