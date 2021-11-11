Петраков несподівано прибрав Шапаренка зі складу збірної України

Стала відома заявка головної команди країни.

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков, який напередодні побажав Андрію Шевченку успіху в "Дженоа", визначився зі складом національної команди на товариську гру з болгарами.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Примітно, що з усіх гравців, які зараз перебувають у таборі національної команди, Петраков не взяв у заявку двох основних футболістів "Динамо" — півзахисника Миколу Шапаренка та захисника Іллю Забарного. З чим пов’язане це рішення тренера невідомо. Раніше фахівець заявляв, що травмованих у таборі "Жовто-синіх" немає, а на матчі із болгарами ротація не планується.

Заявка збірної України на гру проти Болгарії:

Воротарі : Бущан, Пятов, Різник

: Бущан, Пятов, Різник Захисники : Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

: Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко Півзахисники : Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко

: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко Нападники : Яремчук, Сікан, Довбик

Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині подивитися матч Україна — Болгарія на ТБ 11 листопада. Крім того, букмекери у день гри оновили свої прогнози.