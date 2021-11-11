Укр

Петраков неожиданно убрал Шапаренко из состава сборной Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Стадион "Черноморец" Новость обновлена 11 ноября 2021, 11:31
Стадион "Черноморец"

Стала известная заявка главной команды страны.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который накануне пожелал Андрею Шевченко удачи в "Дженоа", определился с составом национальной команды на товарищескую игру с болгарами.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

УКРАИНА — БОЛГАРИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Примечательно, что из всех игроков, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, Петраков не взял в заявку двух основных футболистов "Динамо" — полузащитника Николая Шапаренко и защитника Иллю Забарного. С чем связанно это решение тренера неизвестно. Ранее специалист заявлял, что травмированных в стане "Желто-синих" нет, а на матче с болгарами ротация не планируется.

Заявка сборной Украины на игру против Болгарии:

  • Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
  • Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
  • Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко
  • Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть матч Украина — Болгария по ТВ 11 ноября. Кроме того, букмекеры в день игры обновили свои прогнозы.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Болгарии
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