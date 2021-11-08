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Украина - Болгария: где и когда смотреть матч

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Украины Новость обновлена 08 ноября 2021, 12:09
Сборная Украины

Сборная Украины проведет контрольный поединок перед главным матчем этой осени.

В четверг, 11 ноября, национальная команда Украины, которая попала в затруднительное положение в отборе на чемпионат мира-2022, проведет товарищеский поединок против Болгарии. Встреча состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" и будет показана в эфире каналов "Медиа Группы Украина".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч Украина — Болгария начнется в 19:30 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1". В сети официальная трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка). Кроме того, игру в записи покажет ТК "Украина" (начало эфира — в 23:20). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию матча, в ходе которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Отметим, уже 16 ноября "Желто-синие" проведут ключевой матч отбора на чемпионат мира против команды Боснии и Герцеговины. Результат этой игры напрямую повлияет на турнирные перспективы нашей команды. Ранее был объявлен состав сборной Украины на ноябрьские матчи. Главной сенсацией стало возвращение Руслана Малиновского в команду. Сообщается, что Руслан первым позвонил исполняющему обязанности главного тренера Александра Петракову, чтобы решить возникший конфликт.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Болгарии
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