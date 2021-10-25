Малиновский возвращается в сборную: Петраков огласил заявку команды на ноябрьские матчи

Болельщиков сборной Украины ожидает сразу несколько сюрпризов в заявке на матчи с Болгарией, а также Боснией и Герцеговиной

Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко вернулись в состав сборной Украины. Об этом свидетельствует список игроков, вызванных на ноябрьский сбор главной команды страны, опубликованный на сайте Украинской ассоциации футбола.

В основной список команды вошли 25 футболистов. Кроме того, и.о. главного тренера Александр Петраков объявил резервный список из 8 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все — "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба ( « Славия », Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — "Динамо" Киев), Александр Зинченко ( «Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца ( «Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Отметим, что сборная Украины в ноябре проведет два матча. 11 числа в Одессе сине-желтые сыграют товарищеский поединок со сборной Болгарии, а 16 ноября — в Зенице с Боснией и Герцеговиной. Встреча с боснийцами будет решающей в борьбе нашей команды за путевку в плей-офф Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков нарвался на критику болельщиков после ничьей в отборе на чемпионат мира с Боснией и Герцеговиной (1:1). Коучу припомнили невызов Руслана Малиновского на игру в условиях, когда в сборной — дефицит креативных полузащитников.