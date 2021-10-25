Малиновський повертається в збірну: Петраков оголосив заявку команди на листопадові матчі

На вболівальників збірної України чекає відразу кілька сюрпризів в заявці на матчі з Болгарією, а також Боснією і Герцеговиною

Олександр Зінченко, Руслан Малиновський і Віктор Коваленко повернулися до складу збірної України. Про це свідчить список гравців, викликаних на листопадовий збір головної команди країни, опублікований на сайті Української асоціації футболу.

До основного списку команди увійшли 25 футболістів. Крім того, в.о. головного тренера Олександр Петраков оголосив резервний список з 8 футболістів.

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі — «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — «Шахтар» Донецьк), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — «Динамо» Київ), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк), Денис Гармаш («Динамо» Київ).

Резервний список: Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Ігор Харатін («Легія», Польща), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1»).

Відзначимо, що збірна України в листопаді проведе два матчі. 11 числа в Одесі синьо-жовті зіграють товариський поєдинок зі збірною Болгарії, а 16 листопада — в Зениці з Боснією і Герцеговиною. Зустріч з боснійцями буде вирішальною в боротьбі нашої команди за путівку в плей-оф Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Нагадаємо, що в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков нарвався на критику уболівальників після нічиєї у відборі на чемпіонат світу з Боснією і Герцеговиною (1:1). Коучу пригадали невиклик Руслана Малиновського на гру в умовах, коли в збірній — дефіцит креативних півзахисників.