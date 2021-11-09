Украина - Болгария: прямая трансляция матча

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины Новость обновлена 09 ноября 2021, 21:15
Сборная Украины

Сборная Украины принимает Болгарию в Одессе.

В четверг, 11 ноября, сборная Украины, которая находится в затруднительном положении в отборе на чемпионат мира-2022, сыграет товарищеский поединок против команды Болгарии. Встреча состоится в Одессе на стадионе "Черноморец", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Украины рассматривает этот поединок исключительно как подготовительный к игре с Боснией и Герцеговиной. Исполняющий обязанности главного тренера нашей команды Александр Петраков во время последней пресс-конференции исключил ротацию и заверил, что на этот поединок выйдут лучшие на данный момент исполнители.

Напомним, уже 16 ноября в Боснии и Герцеговины "Желто-синим" предстоит сыграть решающий матч отбора против местной команды. По сути эта игра определит, кто займет второе место в квалификационной группе С и продолжит отбор на Мундиаль.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Украина — Болгария по ТВ, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.

Отметим, лидер боснийцев Эдин Джеко травмировался и рискует пропустить матч с украинцами.

Добавим, что экс-тренер национальной команды Андрей Шевченко недавно впервые возглавил клуб. Коуч уже успел провести первую тренировку на новом посту. К слову, "Шева" покидал главную команду страны с большим скандалом, а ему даже предлагали судиться с Украинской ассоциацией футбола.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Болгарии
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