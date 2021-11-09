Лидер сборной Боснии по футболу может пропустить решающий матч против Украины

Участие Джеко в игре под вопросом.

Сборная Боснии и Герцоговины, которой предстоит решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Украины и Финляндии, начала подготовку к противостоянию. Как сообщает местное издание Klix, первую тренировку провели лишь 12 игроков, и среди них не было лидера национальной команды Эдина Джеко.

У форварда "Интера" повреждение, из-за которого он и рискует пропустить обе решающие встречи отбора. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джеко забил 7 мячей в 12 играх, что является лучшим результатом команды.

За два тура до конца Босния и Герцоговина находится на четвертом месте в турнирной таблице. Для того, чтобы пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2022, финнам нужно набрать четыре очка в оставшихся играх.

Как ранее сообщал "Телеграф", у Андрея Ярмоленко также повреждение накануне матча против боснийцев. До игры против Боснии Украине предстоит сыграть контрольный матч против Болгарии. Игра состоится в Одессе в четверг, и уже известны цены на билеты на матч.