Лидер сборной Украины рискует пропустить решающий матч отбора против Боснии

У Андрея Ярмоленко снова травма колена.

Сборная Украины накануне решающего матча отбора на чемпионат мира-2022 может не досчитаться еще одного важного игрока.

Как сообщает официальный сайт "Вест Хэма", полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко получил травму на тренировке.

"Почему так много изменений по сравнению с последним матчем АПЛ? Можно было и больше, но Влашич и Ярмоленко получили небольшие травмы. Так что против "Генка" мы не смогли воспользоваться ротацией на 100%", — цитирует главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса официальный сайт клуба накануне игры Лиги Европы против "Генка".

Как выяснили британские СМИ, у Ярмоленко опять проблемы с подколенным сухожилием, а повреждение он получил на тренировке.

16 ноября сборная Украины на выезде сыграет заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины. Для прохода дальше украинцам, скорее всего, понадобится только победа.

Как ранее сообщал "Телеграф", полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко получил травму в игре 4-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" и рискует пропустить игры национальной команды.