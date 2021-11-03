Укр

Лидер "Динамо" получил травму в матче с "Барселоной" и рискует пропустить игру сборной Украины

Автор
Владимир Лавский
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Шапаренко не смог доиграть встречу против каталонцев. Новость обновлена 03 ноября 2021, 10:13
Шапаренко не смог доиграть встречу против каталонцев.

Сроки восстановления Шапаренко на данный момент неизвестны.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко был заменен по ходу матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:1).

На 81-й минуте хавбек присел на газон и показал скамейке запасных, что не может продолжить встречу. Вместо него на поле появился Владимир Шепелев.

На данный момент пресс-служба киевского клуба о характере повреждения не сообщала, как и о сроках возвращения.

Напомним, сборная Украины 16 ноября сыграет заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины, и Шапаренко попал в расширенный список национальной команды.

В нынешнем сезоне 23-летний Шапаренко провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер киевлян Мирча Луческу назвал причины поражения от "Барселоны". После четырех туров "Динамо" занимает последнее место в турнирной таблице с одним очком, что ставит под вопросом продолжение борьбы в еврокубках на весну. В то же время Украина продолжает погоню за Россией в таблице коэффициентов УЕФА.

Теги:
#Лига Чемпионов #Барселона #ФК Динамо (Киев) #Николай Шапаренко
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