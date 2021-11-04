Лідер збірної України ризикує пропустити вирішальний матч відбору проти Боснії

У Андрія Ярмоленка знову травма коліна.

Збірна України напередодні вирішального матчу відбору на чемпіонат світу-2022 може не дорахуватись ще одного важливого гравця.

Як повідомляє офіційний сайт "Вест Хема", півзахисник "молотобійців" Андрій Ярмоленко отримав травму на тренуванні.

"Чому так багато змін порівняно з останнім матчем АПЛ? Можна було й більше, але Влашич та Ярмоленко отримали невеликі травми. Тож проти "Генка" ми не змогли скористатися ротацією на 100%", — цитує головного тренера лондонців Девіда Мойєса офіційний сайт клубу напередодні гри Ліги Європи проти "Генка"

Як з’ясували британські ЗМІ, у Ярмоленка знову проблеми із підколінним сухожиллям, а пошкодження він отримав на тренуванні.

16 листопада збірна України на виїзді зіграє заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини. Для проходу далі українцям, найімовірніше, знадобиться лише перемога.

Як раніше повідомляв "Телеграф", півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко отримав травму у грі 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони" та ризикує пропустити ігри національної команди.