Лідер "Динамо" отримав травму у матчі з "Барселоною" та ризикує пропустити гру збірної України

Терміни відновлення Шапаренка наразі невідомі.

Півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка було замінено під час матчу 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Барселони" (0:1).

На 81-й хвилині хавбек сів на газон і показав лаві запасних, що не може продовжити зустріч. Натомість на полі з’явився Володимир Шепелєв.

Наразі прес-служба київського клубу про характер пошкодження не повідомляла, як і про терміни повернення.

Нагадаємо, збірна України 16 листопада зіграє заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини, і Шапаренко потрапив до розширеного списку національної команди.

У нинішньому сезоні 23-річний Шапаренко провів за "Динамо" 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м’ячі та віддав 4 результативні передачі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер киян Мірча Луческу назвав причини поразки від "Барселони". Після чотирьох турів "Динамо" посідає останнє місце у турнірній таблиці з одним очком, що ставить під питанням продовження боротьби у єврокубках на весну. Водночас Україна продовжує гонитву за Росією у таблиці коефіцієнтів УЄФА.