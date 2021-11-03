Рус

Лідер "Динамо" отримав травму у матчі з "Барселоною" та ризикує пропустити гру збірної України

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
111
Шапаренко не зміг дограти зустріч проти каталонців. Новина оновлена 03 листопада 2021, 10:13
Шапаренко не зміг дограти зустріч проти каталонців.

Терміни відновлення Шапаренка наразі невідомі.

Півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка було замінено під час матчу 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Барселони" (0:1).

На 81-й хвилині хавбек сів на газон і показав лаві запасних, що не може продовжити зустріч. Натомість на полі з’явився Володимир Шепелєв.

Наразі прес-служба київського клубу про характер пошкодження не повідомляла, як і про терміни повернення.

Нагадаємо, збірна України 16 листопада зіграє заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини, і Шапаренко потрапив до розширеного списку національної команди.

У нинішньому сезоні 23-річний Шапаренко провів за "Динамо" 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м’ячі та віддав 4 результативні передачі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер киян Мірча Луческу назвав причини поразки від "Барселони". Після чотирьох турів "Динамо" посідає останнє місце у турнірній таблиці з одним очком, що ставить під питанням продовження боротьби у єврокубках на весну. Водночас Україна продовжує гонитву за Росією у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Теги:
#Ліга чемпіонів #Барселона #ФК Динамо (Київ) #Микола Шапаренко
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19