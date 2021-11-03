Луческу пояснив поразку "Динамо" у матчі з "Барселоною"

На думку румунського фахівця, команда зробила крок уперед.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку українського клубу у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів від "Барселони" (0:1). Слова наставника наводить офіційний сайт киян.

"У першій грі проти каталонців нам не вистачало сміливості, але ми добре організували гру в обороні, нейтралізувавши сильні сторони суперника. Проблеми у нас виникали тоді, коли ми володіли м’ячем. Сьогодні ми зіграли набагато сміливіше, а наші молоді захисники Забарний та Сирота чудово починали". атаки. Загалом, я побачив якісніший командний футбол", — вважає румунський фахівець.

За словами Луческу, однією із причин невдалих виступів у поточному турнірі є сильний рівень суперників.

"На жаль, ми не реалізували ті моменти, які у нас були. Ми потрапили в дуже складну групу, де всі три суперники сильніші за нас. "Динамо" намагається дотягнутися до їхнього рівня за рахунок постійної роботи, але не все виходить. Не варто забувати., що "Динамо" п’ять років не грало у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Поки що ми не дотягуємо до рівня цих команд", — підсумував тренер "Динамо".

Після чотирьох турів кияни з двома набраними очками посідають останнє місце у групі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російський "Зеніт" зазнав третьої поразки у Лізі чемпіонів.