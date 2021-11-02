"Динамо" дало бій "Барселоні" у Києві, але цього виявилося замало: відеоогляд матчу

Кияни зіграли зовсім інакше з каталонцями у другому матчі.

У вівторок, 2 листопада, київське "Динамо", яке днями обіграло "Маріуполь" у 13-му турі УПЛ, приймало "Барселону" в рамках матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" та завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

У першому таймі "Біло-сині" чудово виглядали лише з 20-ї до 30-ї хвилини. У цей відрізок часу кияни могли забити одразу три голи, але Миколі Шапаренку та Карлосу Де Пені не вистачило точності, а у воротах "Блаугранас" надійно діяв тер Штеген. "Синьо-гранатові", зі свого боку, контролювали м’яч, але до ударів у площину справа не дійшла.

У другому таймі "динамівці" повністю перейшли на контратаки, а ось каталонці продовжували тиск. У результаті в середині тайму Ансу Фаті після прострілу з правого флангу забив м’яч у ворота господарів. До речі, Фаті перед взяттям воріт на 70-й хвилині симулював пенальті, але рефері Овідіу Хацеган за допомогою VAR розібрався у ситуації.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат залишив український клуб на останньому місці у турнірній таблиці, іспанці вийшли на друге місце. У наступному турі "Динамо" зіграє вдома проти "Баварії", а "Барселона" проведе домашній поєдинок проти "Бенфіки". Ці ігри відбудуться 23 листопада.

Турнірне становище команд у групі Е Ліги чемпіонів

"Телеграф" нагадує, що у третьому турі ЛЧ кияни поступилися каталонцям з рахунком 1:0.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що команда "Динамо" U-19 розгромила "Барселону" U-19 (4:1) у Юнацькій лізі УЄФА і достроково вийшла у плей-офф.

Нагадаємо, травмований форвард "Динамо" Артем Бєсєдін потрапив у скандал, поділившись своєю думкою про ЛГБТ в інтерв’ю.