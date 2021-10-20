Чоловік Шакіри поставив "Динамо" на коліна: відеоогляд матчу з "Барселоною"

Кияни програли другий матч поспіль.

У середу, 20 жовтня, київське "Динамо", яке днями розгромило "Львів" (1:4) в чемпіонаті України, провело гостьовий поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Барселони". Зустріч відбулася столиці Каталонії на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

У першому таймі кияни повністю віддали ініціативу господарям, провівши лише дві атаки з ударами за 45 хвилин. Каталонці, в свою чергу, використовували тактику навісів і майже досягли успіху в цьому, але Люку де Йонгу трохи не вистачало точності. Після чергового закидання "Біло-сині" пропустили. На 36-й хвилині Жорді Альба навісив в штрафну, а Жерар Піке, який являється чоловіком відомої співачки Шакіри, без опору захисників розстріляв ворота Георгія Бущана.

У другому таймі картина гри не змінилася. "Біло-сині", перебуваючи під пресингом, насилу перетинали навіть центральну лінію, а ось каталонці традиційно розгортали позиційні атаки.

"Барселона" 1:0 "Динамо"

Гол: Піке 36’

Відео голу Піке:

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" в першому турі ЛЧ дало бій "Бенфіці" (0:0), а потім "Біло-сині" були розбиті "Баварією" (5:0). Таким чином, кияни займають останнє місце в групі Е.

Додамо, що "Динамо" U-19 дало бій "Барселоні" U-19 в матчі Юнацької ліги УЄФА (0:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу образився на Владислава Супрягу під час останнього матчу УПЛ. Проте форвард вийшов у старті в грі з "Барселоною". У 4-му турі ЛЧ "Біло-сині" знову зіграють з "Синьо-гранатовими", але на цей раз вдома. Ця зустріч запланована на 2 листопада.