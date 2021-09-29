"Динамо" пропустило від "Баварії" 5 м’ячів: відео погрому

"Динамо" за всіма статтями поступилося "Баварії".

У середу, 29 вересня, київське "Динамо", яке днями обіграло "Рух" у чемпіонаті України, проводило виїзний поєдинок 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Баварії". Зустріч, що проходила у Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів.

Кияни завдали першого удару в грі — Циганков пальнув з льоту, але потім мюнхенці взяли м’яч під контроль і провели два швидкі голи. Сидорчук вирішив пограти у волейбол у своєму штрафному майданчику і заробив для господарів пенальті, який на 12-й хвилині реалізував Роберт Левандовські. Через 15 хвилин поляк оформив дубль після блискучої передачі Томаса Мюллера.

У другому таймі "Баварія" продовжила розпочате. На 68-й хвилині Серж Гнабрі в контратаці переграв Бущана в ближньому бою, а ще через 6 хвилин Лєрой Сане ударом-навісом приголомшив кіпера "Динамо", який допустив ляп. Остаточний рахунок у грі встановив Ерік-Максим Шупо-Мотінг.

Відео голу Левандовські:

Відео другого голу Левандовські:

Відео голу Гнабрі:

Відео гола Сане:

Відео гола Ерік-Максима Шупо-Мотінга:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей результат відправив "Динамо" на дно турнірної таблиці, "Баварія" одноосібно очолює квартет.

"Телеграф" нагадує, що в першому турі ЛЧ "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), а "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді (0:3).