Нічия в Києві, ганьба "Барселони": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

Стартував груповий етап Ліги чемпіонів.

У вівторок, 14 вересня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні перші матчі першого туру, зокрема "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський" зіграло внічию з "Бенфікою".

Крім того, не обійшлося без сенсацій в перший ігровий день ЛЧ. Наприклад, "Янг Бойз" вирвав перемогу у "Манчестер Юнайтед", за який голом відзначився Кріштіану Роналду, а "Баварія" на "Камп Ноу" знищила "Барселону".

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 14 вересня:

"Севілья" — "Зальцбург" 1:1

"Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

"Барселона" — "Баварія" 0:3

"Вільярреал" — "Аталанта" 2:2

Динамо Київ — "Бенфіка" 0:0

"Лілль" — "Вольфсбург" 0:0

"Мальме" — "Ювентус" 0:3

"Челсі" — "Зеніт" 1:0

Відеоогляди ігор будуть додані тут пізніше.

У середу, 15 вересня, в Лізі чемпіонів зіграє донецький "Шахтар", якому протистоятиме "Шериф" Юрія Вернидуба. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру в прямому ефірі в Україні. До слова, "Гірники" вважаються беззаперечними фаворитами в грі з чемпіонами Молдови. Крім того, в групі донеччан відбудеться і центральна зустріч ігрового дня — "Інтер" прийме "Реал".