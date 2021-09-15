Нічия в Києві, ганьба "Барселони": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 14 вересня
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Стартував груповий етап Ліги чемпіонів.
У вівторок, 14 вересня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні перші матчі першого туру, зокрема "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський" зіграло внічию з "Бенфікою".
Крім того, не обійшлося без сенсацій в перший ігровий день ЛЧ. Наприклад, "Янг Бойз" вирвав перемогу у "Манчестер Юнайтед", за який голом відзначився Кріштіану Роналду, а "Баварія" на "Камп Ноу" знищила "Барселону".
Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 14 вересня:
"Севілья" — "Зальцбург" 1:1
"Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" 2:1
"Барселона" — "Баварія" 0:3
"Вільярреал" — "Аталанта" 2:2
Динамо Київ — "Бенфіка" 0:0
"Лілль" — "Вольфсбург" 0:0
"Мальме" — "Ювентус" 0:3
"Челсі" — "Зеніт" 1:0
Відеоогляди ігор будуть додані тут пізніше.
У середу, 15 вересня, в Лізі чемпіонів зіграє донецький "Шахтар", якому протистоятиме "Шериф" Юрія Вернидуба. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру в прямому ефірі в Україні. До слова, "Гірники" вважаються беззаперечними фаворитами в грі з чемпіонами Молдови. Крім того, в групі донеччан відбудеться і центральна зустріч ігрового дня — "Інтер" прийме "Реал".
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